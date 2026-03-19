Il supercarcere di Nuoro

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il supercarcere di Nuoro' è 'Badu E Carros'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BADU E CARROS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il supercarcere di Nuoro" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il supercarcere di Nuoro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Badu E Carros? Badu e Carros sono due strutture penitenziarie situate nel cuore della Sardegna, note per la loro funzione di detenere i criminali più pericolosi e i condannati gravi. Queste celle rappresentano un esempio di supercarcere, progettato per garantire sicurezza e controllo elevati, grazie alle sue caratteristiche costruttive e alle misure di sorveglianza avanzate. La loro presenza evidenzia l'importanza di strutture specializzate per la gestione della criminalità complessa, contribuendo alla sicurezza della comunità locale.

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Il supercarcere di Nuoro nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Badu E Carros

Se la definizione "Il supercarcere di Nuoro" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il supercarcere di Nuoro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Badu E Carros:

B Bologna A Ancona D Domodossola U Udine E Empoli C Como A Ancona R Roma R Roma O Otranto S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il supercarcere di Nuoro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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