Compilò il più accurato catalogo stellare dell antichità

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Compilò il più accurato catalogo stellare dell antichità' è 'Ipparco Di Nicea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IPPARCO DI NICEA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Compilò il più accurato catalogo stellare dell antichità" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Compilò il più accurato catalogo stellare dell antichità". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Ipparco Di Nicea? Ipparco di Nicea fu un astronomo dell'antichità che si distinse per aver compilato il più accurato catalogo stellare dell'epoca. La sua opera rappresentò un progresso significativo nella conoscenza delle stelle e dei corpi celesti, contribuendo alla comprensione del cielo notturno. Attraverso le sue osservazioni dettagliate e sistematiche, riuscì a raccogliere dati fondamentali per gli studi astronomici successivi. La sua attività rimane un punto di riferimento importante nella storia dell'astronomia antica.

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Compilò il più accurato catalogo stellare dell antichità nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Ipparco Di Nicea

La definizione "Compilò il più accurato catalogo stellare dell antichità" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Compilò il più accurato catalogo stellare dell antichità" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Ipparco Di Nicea:

I Imola P Padova P Padova A Ancona R Roma C Como O Otranto D Domodossola I Imola N Napoli I Imola C Como E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Compilò il più accurato catalogo stellare dell antichità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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