Un buco che appieda

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un buco che appieda' è 'Foratura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FORATURA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un buco che appieda" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un buco che appieda". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Foratura? Una foratura è un'apertura o un'apertura che si forma in un oggetto solido, creando un foro attraverso il materiale. Questo termine si riferisce a un'incisione che può essere naturale o artificiale, spesso causata da strumenti o processi di usura. La presenza di una foratura può compromettere l'integrità strutturale o funzionale di un elemento, richiedendo interventi di riparazione o sostituzione. La comprensione di questa parola aiuta a identificare i danni o le modifiche su vari materiali e superfici.

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Un buco che appieda nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Foratura

In presenza della definizione "Un buco che appieda", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un buco che appieda" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Foratura:

F Firenze O Otranto R Roma A Ancona T Torino U Udine R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un buco che appieda" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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