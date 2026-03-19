La refezione nelle caserme

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La refezione nelle caserme' è 'Rancio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RANCIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La refezione nelle caserme" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La refezione nelle caserme". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Rancio? Il rancio rappresenta una condizione di deterioramento degli alimenti, caratterizzata da un odore sgradevole e un sapore amaro, dovuto a processi di ossidazione dei grassi. In ambito militare, la refezione nelle caserme deve garantire alimenti freschi e di qualità, evitando che il cibo si deteriori e diventi rancido. La presenza di alimenti rancidi compromette la salute dei soldati e la qualità del pasto fornito. Per questo, la corretta conservazione e preparazione dei cibi è essenziale per mantenere le norme di igiene e sicurezza alimentare.

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La refezione nelle caserme nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Rancio

Questa pagina è dedicata alla definizione "La refezione nelle caserme" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La refezione nelle caserme" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Rancio:

R Roma A Ancona N Napoli C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La refezione nelle caserme" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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