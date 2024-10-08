Riunioni nelle caserme nei cruciverba: la soluzione è Adunate

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Riunioni nelle caserme' è 'Adunate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ADUNATE

Curiosità e Significato di Adunate

Vuoi sapere di più su Adunate? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Adunate.

Soluzione Riunioni nelle caserme - Adunate

Come si scrive la soluzione Adunate

La definizione "Riunioni nelle caserme" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 7 lettere della soluzione Adunate:
A Ancona
D Domodossola
U Udine
N Napoli
A Ancona
T Torino
E Empoli

