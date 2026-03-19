Non molto diffuso

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Non molto diffuso' è 'Raro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RARO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Non molto diffuso" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non molto diffuso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Raro? Il termine RARO si riferisce a qualcosa che si verifica con poca frequenza, rendendo difficile trovarlo o incontrarlo nella vita quotidiana. Questa parola si applica a eventi, oggetti o situazioni che sono poco comuni e di difficile reperibilità. La sua natura rende spesso interessante o preziosa l'elemento cui si riferisce, poiché la rarità ne aumenta il valore o l'importanza. La peculiarità di questa voce risiede nella sua caratteristica di essere poco diffusa, distinguendosi da ciò che è usuale o comune.

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Non molto diffuso nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Raro

La definizione "Non molto diffuso" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non molto diffuso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Raro:

R Roma A Ancona R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non molto diffuso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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