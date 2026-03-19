Lavoro d archeologia

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lavoro d archeologia' è 'Scavo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCAVO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lavoro d archeologia" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lavoro d archeologia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Scavo? Uno scavo rappresenta un'attività fondamentale in archeologia, in cui si rimuovono strati di terreno per esplorare e documentare i resti del passato. Attraverso questa operazione, gli archeologi approfondiscono la conoscenza di siti storici, trovando oggetti e strutture sepolte che rivelano dettagli sulla vita antica. La precisione e la cura nello scavo sono essenziali per preservare l'integrità dei reperti e ottenere dati affidabili. Ogni scavo contribuisce a ricostruire la storia umana e culturale.

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Lavoro d archeologia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Scavo

Se la definizione "Lavoro d archeologia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lavoro d archeologia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Scavo:

S Savona C Como A Ancona V Venezia O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lavoro d archeologia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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