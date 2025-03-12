Operazione archeologica nei cruciverba: la soluzione è Scavo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Operazione archeologica' è 'Scavo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCAVO

Curiosità e Significato di Scavo

Approfondisci la parola di 5 lettere Scavo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Come si scrive la soluzione Scavo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Operazione archeologica", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 5 lettere della soluzione Scavo:
S Savona
C Como
A Ancona
V Venezia
O Otranto

