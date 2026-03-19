Difetto dell occhio

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Difetto dell occhio' è 'Ametropia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMETROPIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Difetto dell occhio" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Difetto dell occhio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Ametropia? L’ametropia si riferisce a un difetto dell’occhio che causa una visione sfocata o distorta, rendendo difficile mettere a fuoco correttamente gli oggetti a diverse distanze. Questo problema può derivare da una forma irregolare della cornea, da un'alterazione della lunghezza dell’occhio o da un difetto nel cristallino. Le ametropie più comuni sono miopia, ipermetropia e astigmatismo, ognuna con caratteristiche specifiche che influenzano l’acuità visiva. La correzione può essere ottenuta attraverso occhiali, lenti a contatto o interventi chirurgici.

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Difetto dell occhio nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ametropia

In presenza della definizione "Difetto dell occhio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Difetto dell occhio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ametropia:

A Ancona M Milano E Empoli T Torino R Roma O Otranto P Padova I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Difetto dell occhio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un infiammazione dell occhioMembrana dell occhioLa cavità dell occhioInfiammazione dell occhioIl corpo o umore dell occhio