Una pianta come la soia

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una pianta come la soia' è 'Leguminosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEGUMINOSA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una pianta come la soia" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una pianta come la soia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Leguminosa? Una pianta come la soia appartiene al gruppo delle leguminose, caratterizzate dalla capacità di fissare l'azoto atmosferico grazie ai batteri presenti nelle radici. Queste piante sono fondamentali per l'agricoltura sostenibile perché migliorano la fertilità del suolo senza richiedere fertilizzanti chimici. La loro presenza favorisce la rotazione colturale, riducendo le malerbe e prevenendo l'appiattimento del terreno. La loro importanza si estende anche all'alimentazione umana e animale, rendendole risorse preziose per molte culture.

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Una pianta come la soia nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Leguminosa

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una pianta come la soia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una pianta come la soia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Leguminosa:

L Livorno E Empoli G Genova U Udine M Milano I Imola N Napoli O Otranto S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una pianta come la soia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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