Somministrare stupefacenti

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Somministrare stupefacenti' è 'Drogare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DROGARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Somministrare stupefacenti" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Somministrare stupefacenti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Drogare? Drogare si riferisce all'atto di somministrare sostanze stupefacenti a una persona, spesso senza il suo consenso o per scopi illeciti. Questa azione comporta l'introduzione di droghe nel corpo al fine di alterarne lo stato mentale o fisico, creando dipendenza o effetti dannosi. La pratica può avvenire attraverso diverse modalità, come iniezioni, inalazioni o assunzioni oral. La droga diventa così uno strumento che modifica temporaneamente le percezioni e le sensazioni di chi la assume.

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Somministrare stupefacenti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Drogare

La soluzione associata alla definizione "Somministrare stupefacenti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Somministrare stupefacenti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Drogare:

D Domodossola R Roma O Otranto G Genova A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Somministrare stupefacenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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