Un sigillo con lo stemma

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un sigillo con lo stemma' è 'Bollo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOLLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un sigillo con lo stemma" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un sigillo con lo stemma". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Bollo? Il bollo è un marchio ufficiale che reca uno stemma o un simbolo distintivo, utilizzato per attestare la validità di documenti, contratti o atti amministrativi. Questo sigillo conferisce autenticità e valore legale, fungendo da prova che l’atto è stato regolarmente autenticato o approvato dalle autorità competenti. La presenza del bollo garantisce la riconoscibilità e la conformità alle norme vigenti, rappresentando un elemento essenziale nel procedimento burocratico e legale di molte pratiche ufficiali.

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Un sigillo con lo stemma nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Bollo

La soluzione associata alla definizione "Un sigillo con lo stemma" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un sigillo con lo stemma" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Bollo:

B Bologna O Otranto L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un sigillo con lo stemma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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