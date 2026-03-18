La pietanza per le galline

Home / Soluzioni Cruciverba / La pietanza per le galline

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La pietanza per le galline' è 'Pastone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PASTONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La pietanza per le galline" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La pietanza per le galline". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Pastone? Il pastone rappresenta un alimento speciale preparato per le galline, pensato per garantirne una corretta alimentazione. Si tratta di una miscela di cereali, proteine e altri nutrienti, studiata per soddisfare le esigenze delle piumate. Questo alimento, spesso somministrato come pasto principale, permette di mantenere in salute gli animali e favorire la produzione di uova. La cura nella composizione del pastone è fondamentale per il benessere delle galline e la qualità dei loro prodotti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La pietanza per le galline nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pastone

La soluzione associata alla definizione "La pietanza per le galline" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La pietanza per le galline" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pastone:

P Padova A Ancona S Savona T Torino O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La pietanza per le galline" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un intriso per polliIntriso per gallineUn intriso di acqua e cruscaNe fanno parte anche oche e gallineAccompagnare una pietanza con il contornoPietanza prelibataPer le galline è casaFa le uova come le galline