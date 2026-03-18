La pallina nel badminton

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La pallina nel badminton' è 'Volano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VOLANO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La pallina nel badminton" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La pallina nel badminton". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Volano? Nel gioco del badminton, il volano rappresenta l’elemento centrale che permette di determinare la dinamica dello scambio. Questa piccola palla, spesso realizzata in piume o materiali sintetici, è progettata per volare lentamente e stabilmente attraverso l’aria, offrendo ai giocatori la possibilità di controllare con precisione i colpi. La sua forma e leggerezza sono fondamentali per mantenere il ritmo del gioco e favorire strategie di attacco o difesa. La scelta del volano incide molto sulla qualità della partita.

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La pallina nel badminton nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Volano

Per risolvere la definizione "La pallina nel badminton", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La pallina nel badminton" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Volano:

V Venezia O Otranto L Livorno A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La pallina nel badminton" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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