È il Paese degli Sherpa

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È il Paese degli Sherpa' è 'Nepal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NEPAL

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È il Paese degli Sherpa" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È il Paese degli Sherpa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Nepal? Il Nepal è un paese situato nell'Asia meridionale, noto per le sue imponenti montagne e paesaggi spettacolari. È famosa per essere la terra degli Sherpa, un popolo montanaro rinomato per le sue capacità di arrampicata e il ruolo fondamentale nelle spedizioni sull'Everest. La cultura nepalese è ricca di tradizioni, religione e folklore, che si riflettono nelle pratiche quotidiane e nelle celebrazioni locali. La presenza di questa comunità ha contribuito a rendere il Nepal un punto di riferimento per gli alpinisti di tutto il mondo.

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È il Paese degli Sherpa nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Nepal

Se la definizione "È il Paese degli Sherpa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È il Paese degli Sherpa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Nepal:

N Napoli E Empoli P Padova A Ancona L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È il Paese degli Sherpa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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