Maracujá : frutto della passione = nettarina : x

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Maracujá : frutto della passione = nettarina : x' è 'Pescanoce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PESCANOCE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Maracujá : frutto della passione = nettarina : x" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Maracujá : frutto della passione = nettarina : x". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Pescanoce? Il maracujá, conosciuto anche come frutto della passione, è un frutto esotico caratterizzato da una buccia rugosa e polpa profumata ricca di semi. La pesca noce, chiamata anche PESCANOCE, è un frutto che si distingue per la sua polpa dolce e morbida, avvolta da una buccia più dura. Entrambi i frutti sono apprezzati per il loro sapore unico e vengono consumati sia freschi sia utilizzati in preparazioni dolci. La pesca noce rappresenta un esempio di frutto con caratteristiche simili a quelle del maracujá.

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Maracujá : frutto della passione = nettarina : x nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Pescanoce

Se la definizione "Maracujá : frutto della passione = nettarina : x" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Maracujá : frutto della passione = nettarina : x" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Pescanoce:

P Padova E Empoli S Savona C Como A Ancona N Napoli O Otranto C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Maracujá : frutto della passione = nettarina : x" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un gustoso frutto estivo con la buccia lisciaGustoso frutto dalla buccia liscia e profumataÈ detta anche nettarinaÈ detta frutto della passioneLa pianta del frutto maracujaUn frutto come la decanoUn frutto a pignaUn frutto violetto