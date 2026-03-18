Fa leva sulla caviglia

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fa leva sulla caviglia' è 'Piede'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIEDE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fa leva sulla caviglia" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fa leva sulla caviglia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Piede? Il piede rappresenta la parte inferiore della gamba che permette di mantenere l’equilibrio e di muoversi con agilità. La sua funzione principale consiste nel sostenere il peso del corpo durante le attività quotidiane, come camminare, correre o saltare. La sua struttura complessa, composta da ossa, muscoli e tendini, consente una vasta gamma di movimenti. La sua importanza per la postura e la mobilità rende fondamentale prendersene cura quotidianamente.

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Fa leva sulla caviglia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Piede

In presenza della definizione "Fa leva sulla caviglia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fa leva sulla caviglia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Piede:

P Padova I Imola E Empoli D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fa leva sulla caviglia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L unità della metricaL inizio del proverbio dei Nativi americani che termina con stanno per cadere nel fiumeLo copre la calzaFa leva per muovere la barcaI punti su cui si fa levaI perni su cui si fa leva con i remiFa leva nell acquaNon fa star più nella pelle