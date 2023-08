Fa leva per muovere la barca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa leva per muovere la barca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : REMO

Significato/Curiosità : Fa leva per muovere la barca

"Fa leva per muovere la barca" o "remo" sono espressioni legate all'idea di utilizzare una leva o un remo come strumento per ottenere un vantaggio meccanico e spostarsi più facilmente. Queste metafore sono spesso utilizzate per indicare l'importanza di sfruttare le risorse disponibili in modo intelligente per raggiungere i propri obiettivi. Proprio come con una leva o un remo, dove un piccolo sforzo ben posizionato può produrre un grande risultato, nella vita è fondamentale trovare il punto giusto per applicare la propria forza e ottenere il massimo impatto positivo. Queste espressioni enfatizzano l'importanza della strategia e dell'efficienza nell'affrontare le sfide della vita.

