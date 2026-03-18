Lavora tra gli scalpelli e le lastre

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lavora tra gli scalpelli e le lastre' è 'Marmista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARMISTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lavora tra gli scalpelli e le lastre" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lavora tra gli scalpelli e le lastre". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Marmista? Un marmista è un artigiano che si occupa di lavorare tra gli scalpelli e le lastre di marmo, utilizzando strumenti manuali e tecniche specializzate per scolpire, modellare e rifinire questo materiale pregiato. La sua attività richiede precisione e competenza nel manipolare le superfici, dando forma a elementi decorativi o strutturali di grande raffinatezza. La sua abilità permette di creare opere durevoli e di grande bellezza, contribuendo alla valorizzazione di edifici e monumenti storici.

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Lavora tra gli scalpelli e le lastre nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Marmista

La soluzione associata alla definizione "Lavora tra gli scalpelli e le lastre" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lavora tra gli scalpelli e le lastre" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Marmista:

M Milano A Ancona R Roma M Milano I Imola S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lavora tra gli scalpelli e le lastre" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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