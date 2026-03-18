Si intendono di macchine

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si intendono di macchine' è 'Meccanici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MECCANICI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si intendono di macchine" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si intendono di macchine". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Meccanici? I meccanici sono professionisti specializzati nella riparazione e manutenzione di macchine e dispositivi meccanici. La loro competenza permette di diagnosticare problemi, sostituire parti danneggiate e ottimizzare le prestazioni di diversi apparecchi. Grazie alla loro esperienza, contribuiscono a prolungare la vita utile delle macchine e a garantirne il funzionamento sicuro ed efficiente. La loro presenza è fondamentale in molte industrie, dove la tecnologia richiede interventi qualificati e tempestivi.

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Si intendono di macchine nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Meccanici

La definizione "Si intendono di macchine" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si intendono di macchine" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Meccanici:

M Milano E Empoli C Como C Como A Ancona N Napoli I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si intendono di macchine" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Strumenti musicali che suonavano in modo automaticoSi sdraiano sotto le autoCome persone molto legate che si intendono beneSi intendono di viniNelle macchine da officina vi si applica l attrezzo che compie il lavoroMacchine che si agganciano ai trattoriSi intendono di coloranti