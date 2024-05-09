Una tipica cavità superficiale dei suoli carsici nei cruciverba: la soluzione è Doline

Sara Verdi | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una tipica cavità superficiale dei suoli carsici' è 'Doline'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOLINE

Curiosità e Significato di Doline

Approfondisci la parola di 6 lettere Doline: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tipica cavità carsicaPietra verde tipica di suoli ricchi di rameLa tipica cavità carsicaLa tipica costruzione degli InuitUna cavità polmonare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Una tipica cavità superficiale dei suoli carsici - Doline

Come si scrive la soluzione Doline

Hai trovato la definizione "Una tipica cavità superficiale dei suoli carsici" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 6 lettere della soluzione Doline:
D Domodossola
O Otranto
L Livorno
I Imola
N Napoli
E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O E S O I R

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.