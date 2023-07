Comune rapace diurno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune rapace diurno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : POIANA

Significato/Curiosità : Comune rapace diurno

La poiana è un comune rapace diurno appartenente alla famiglia degli Accipitridi. Questo uccello predatore è ampiamente diffuso in diverse regioni del mondo, comprese l'Europa, l'Africa, l'Asia e il Nord America. La poiana ha una taglia media e un piumaggio variegato, spesso caratterizzato da tonalità di marrone e bianco. Grazie alla sua agilità e acume visivo, è un cacciatore esperto di piccoli mammiferi, uccelli e rettili. È noto per le sue abilità di volo planato mentre cerca prede sul terreno o dall'alto. Questo rapace è una parte importante degli ecosistemi, aiutando a controllare le popolazioni di roditori e altre specie erbivore.

