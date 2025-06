Un infortunio del barbiere nei cruciverba: la soluzione è Taglio

TAGLIO

Curiosità e Significato di "Taglio"

La soluzione Taglio di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Taglio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Taglio? Un infortunio del barbiere fa riferimento a un imprevisto che può accadere durante un taglio di capelli, come ad esempio un errore nel tagliare. In questo contesto, la parola taglio non solo indica l’atto di accorciare i capelli, ma anche le conseguenze inattese che possono derivare da un lavoro svolto con strumenti affilati. Insomma, si tratta di un momento che può trasformarsi in una situazione sia comica che spiacevole per il cliente!

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si fa dal parrucchiere: di capelliMisura di banconotaSi dà per piantarla lìUn cattivo barbiereLe pareggia il barbiereUn infortunio calcistico

Come si scrive la soluzione Taglio

Hai davanti la definizione "Un infortunio del barbiere" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P C A O T A I Mostra soluzione



