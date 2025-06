Filo avvolto che genera un campo magnetico nei cruciverba: la soluzione è Solenoide

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Filo avvolto che genera un campo magnetico' è 'Solenoide'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOLENOIDE

Curiosità e Significato di Solenoide

Vuoi sapere di più su Solenoide? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Solenoide.

Perché la soluzione è Solenoide? Un solenoide è un filo di rame avvolto a spirale, che, passando corrente elettrica, crea un campo magnetico intenso e diretto lungo il suo asse. È utilizzato in elettromagneti, trasformatori e dispositivi di rilevamento. Questa semplice configurazione permette di generare e controllare campi magnetici in modo preciso, rendendolo fondamentale in molte applicazioni tecnologiche e scientifiche.

Come si scrive la soluzione Solenoide

Hai davanti la definizione "Filo avvolto che genera un campo magnetico" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

O Otranto

L Livorno

E Empoli

N Napoli

O Otranto

I Imola

D Domodossola

E Empoli

