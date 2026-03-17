Li studia l etnologo

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Li studia l etnologo' è 'Popoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POPOLI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Li studia l etnologo" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li studia l etnologo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Popoli? L'etnologo si occupa di studiare i popoli, analizzando le loro tradizioni, usanze e costumi. Attraverso questa disciplina, si approfondiscono le differenze culturali e sociali che caratterizzano le varie comunità umane nel mondo. La conoscenza dei popoli permette di comprendere meglio la diversità dell'esperienza umana e le radici delle loro identità. Le ricerche condotte dall'etnologo contribuiscono a preservare e valorizzare le specificità di ogni gruppo.

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Li studia l etnologo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Popoli

Se la definizione "Li studia l etnologo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li studia l etnologo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Popoli:

P Padova O Otranto P Padova O Otranto L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li studia l etnologo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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