La Soluzione ♚ Li studia il genetista La definizione e la soluzione di 7 lettere: Li studia il genetista. INCROCI Sostantivo, forma flessa incroci m pl plurale di incrocio Voce verbale incroci seconda persona singolare dell'indicativo presente di incrociare prima persona singolare del congiuntivo presente di incrociare seconda persona singolare del congiuntivo presente di incrociare terza persona singolare del congiuntivo presente di incrociare terza persona singolare dell'imperativo di incrociare Sillabazione in | crò | ci Etimologia / Derivazione (sostantivo) vedi incrocio

(voce verbale) vedi incrociare Sinonimi (sostantivo) intersezioni, crocicchi, bivi, rotonde

intersezioni, crocicchi, bivi, rotonde (zootecnica) ibridazioni; bastardi

ibridazioni; bastardi (botanica) innesti

innesti (linguistica) contaminazioni

contaminazioni (seconda persona singolare dell'indicativo presente di incrociare) intrecci, sovrapponi, intersechi, accavalli

intrecci, sovrapponi, intersechi, accavalli attraversi, tagli

incontri, ti imbatti

(zootecnia) ibridi, accoppi; innesti

ibridi, accoppi; innesti (marina) navighi

navighi (aeronautica) voli Altre Definizioni con incroci; studia; genetista; Un punto per il semaforo; Un ibrido tra specie diverse; Una biologa che studia le piante; La disciplina che studia le antichità attraverso l analisi delle fonti scritte; Studia campagne pubblicitarie; Cerca altre soluzioni cruciverba

