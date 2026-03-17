Il PC portatile

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il PC portatile' è 'Notebook'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOTEBOOK

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il PC portatile" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il PC portatile". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Notebook? Un notebook rappresenta un dispositivo elettronico compatto e portatile progettato per offrire funzionalità simili a quelle di un computer desktop. La sua caratteristica principale è la possibilità di essere facilmente trasportato, grazie alle dimensioni contenute e al peso ridotto, permettendo di lavorare ovunque. Dotato di schermo, tastiera e batteria integrata, consente di svolgere attività come navigare in internet, scrivere documenti o gestire email. La versatilità e la praticità fanno del notebook uno strumento indispensabile nella vita quotidiana.

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Il PC portatile nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Notebook

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il PC portatile" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il PC portatile" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Notebook:

N Napoli O Otranto T Torino E Empoli B Bologna O Otranto O Otranto K Kappa

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il PC portatile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È un computer ridottoIl computer che si apre a libroPratico computer che si apre a libroPC portatile a schermo tattilePC portatile: topIl top del Pc portatilePc portatile usabile con la penna o le dita ingUn programma per scrivere con il PC