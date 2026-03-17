Piastra rocciosa inclinata

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Piastra rocciosa inclinata' è 'Lastrone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LASTRONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Piastra rocciosa inclinata" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Piastra rocciosa inclinata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Lastrone? Una lastrones è una piastra rocciosa inclinata che si forma in ambienti montuosi o nelle pareti di scogliere. Questa formazione naturale si presenta come una superficie dura e inclinata, spesso creata dall'erosione e dai processi geologici nel tempo. La sua inclinazione può variare, rendendola un elemento distintivo del paesaggio roccioso. La presenza di lastrones influisce sulla stabilità delle pareti rocciose e sul modo in cui si sviluppano le formazioni circostanti.

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Piastra rocciosa inclinata nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Lastrone

Questa pagina è dedicata alla definizione "Piastra rocciosa inclinata" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Piastra rocciosa inclinata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Lastrone:

L Livorno A Ancona S Savona T Torino R Roma O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Piastra rocciosa inclinata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La piastra senza pastaUna formazione rocciosa a puntaUn ripiano su una parete rocciosaPiastra di metalloParete inclinata di roccia priva di appigli