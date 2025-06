Giaccone in tessuto impermeabile nei cruciverba: la soluzione è Cerata

Home / Soluzioni Cruciverba / Giaccone in tessuto impermeabile

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Giaccone in tessuto impermeabile' è 'Cerata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CERATA

Curiosità e Significato di Cerata

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Cerata, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cerata? Una cerata è un capospalla realizzato in tessuto impermeabile, ideale per proteggersi dalla pioggia durante le uscite all'aperto. Leggera e resistente, si indossa facilmente sopra altri vestiti, offrendo comfort e protezione contro l'acqua. Perfetta per chi cerca un'armatura semplice ma efficace contro il maltempo, la cerata è un classico intramontabile della moda pratica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pezzo di tela impermeabileIl giaccone che protegge i marinai dagli spruzziTessuto per tovaglieRendere un tessuto impermeabileUn tessuto impermeabileUn giaccone impermeabile imbottito di piuma

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cerata

La definizione "Giaccone in tessuto impermeabile" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

E Empoli

R Roma

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I E G R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TIGRE" TIGRE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.