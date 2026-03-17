È essenziale per il mantenimento delle ossa

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È essenziale per il mantenimento delle ossa' è 'Vitamina D'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VITAMINA D

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È essenziale per il mantenimento delle ossa" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È essenziale per il mantenimento delle ossa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Vitamina D? La vitamina D svolge un ruolo fondamentale nel metabolismo del calcio e del fosforo, elementi essenziali per la formazione e la robustezza delle ossa. Favorisce l'assorbimento di questi minerali nell'intestino, contribuendo a mantenere la densità ossea e prevenire malattie come l'osteoporosi. La sua presenza nel corpo è quindi cruciale per la salute scheletrica, specialmente in età avanzata o in periodi di crescita. La vitamina D è indispensabile per garantire la solidità del sistema scheletrico.

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È essenziale per il mantenimento delle ossa nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Vitamina D

In presenza della definizione "È essenziale per il mantenimento delle ossa", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È essenziale per il mantenimento delle ossa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Vitamina D:

V Venezia I Imola T Torino A Ancona M Milano I Imola N Napoli A Ancona D Domodossola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È essenziale per il mantenimento delle ossa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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