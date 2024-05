Li eseguono gli archeologi

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Gli scavi archeologici di Pompei hanno restituito i resti della città di Pompei antica, presso la collina di Civita, alle porte della moderna Pompei, seppellita sotto una coltre di ceneri e lapilli durante l'eruzione del Vesuvio del 79, insieme a Ercolano, Stabia e Oplonti. I ritrovamenti a seguito degli scavi, iniziati per volere di Carlo III di Borbone, sono una delle migliori testimonianze della vita romana, nonché la città meglio conservata di quell'epoca. La maggior parte dei reperti recuperati (oltre a semplici suppellettili di uso quotidiano anche affreschi, mosaici e statue) è conservata al museo archeologico nazionale di Napoli, e in piccola quantità anche nell'Antiquarium di Pompei; proprio la notevole quantità di reperti è stata utile per far comprendere gli usi, i costumi, le abitudini alimentari e l'arte della vita di oltre due millenni fa. Nel 2023 gli scavi di Pompei hanno fatto registrare 3 985 424 visitatori. Nel 1997, per preservarne l'integrità, le rovine, gestite dal Parco Archeologico di Pompei, insieme a quelle di Ercolano e Oplonti, sono entrate a far parte della lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.

scavi m pl

plurale di scavo

Voce verbale

scavi

seconda persona singolare del presente semplice indicativo di scavare prima persona singolare del presente semplice congiuntivo di scavare seconda persona singolare del presente semplice congiuntivo di scavare terza persona singolare del presente semplice congiuntivo di scavare

Sillabazione

scà | vi

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) vedi scavo

vedi scavo (voce verbale) vedi scavare

Sinonimi

dissotterramenti, escavazioni

buche, fossi, incavature, cavità, cave, solchi, trincee, concavità

(archeologia) resti, rovine, vestigia

resti, rovine, vestigia (in sartoria) scavature

scavature (senso figurato) approfondimenti, indagini, esplorazioni

Contrari