Contare gli abitanti di un Paese

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Contare gli abitanti di un Paese' è 'Censire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CENSIRE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Contare gli abitanti di un Paese" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Contare gli abitanti di un Paese". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Censire? Censire significa raccogliere dati sulla popolazione di un Paese, attraverso un'operazione sistematica e accurata. Questa attività permette di conoscere il numero di abitanti, le loro caratteristiche demografiche e sociali, fornendo informazioni fondamentali per la pianificazione e lo sviluppo delle politiche pubbliche. Attraverso il censimento si ottengono dati attendibili che aiutano a capire le dinamiche demografiche e a prendere decisioni informate. La precisione di questa operazione è fondamentale per la gestione efficace delle risorse nazionali.

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Contare gli abitanti di un Paese nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Censire

La soluzione associata alla definizione "Contare gli abitanti di un Paese" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Contare gli abitanti di un Paese" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Censire:

C Como E Empoli N Napoli S Savona I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Contare gli abitanti di un Paese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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