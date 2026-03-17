Esaminati o intervistati

Home / Soluzioni Cruciverba / Esaminati o intervistati

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Esaminati o intervistati' è 'Interrogati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INTERROGATI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Esaminati o intervistati" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Esaminati o intervistati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Interrogati? Gli individui che vengono esaminati o intervistati sono chiamati INTERROGATI. Questa parola indica le persone coinvolte in un processo di indagine o raccolta di informazioni, sia in ambito giudiziario che sociale o scientifico. Gli INTERROGATI forniscono dati, risposte e testimonianze che contribuiscono alla comprensione di un evento, di un comportamento o di una situazione. La loro partecipazione è fondamentale per ottenere un quadro completo e accurato di ciò che si sta analizzando.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Esaminati o intervistati nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Interrogati

La definizione "Esaminati o intervistati" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Esaminati o intervistati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Interrogati:

I Imola N Napoli T Torino E Empoli R Roma R Roma O Otranto G Genova A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Esaminati o intervistati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Devono dire ciò che sannoEsaminati dal medicoTengono in apprensione gli esaminatiVisti, esaminatiTengono in ansia gli esaminati