La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Esaminati dal medico' è 'Visitati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VISITATI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Esaminati dal medico" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Esaminati dal medico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Visitati? Quando una persona si sente poco bene o ha bisogno di controlli, spesso si rivolge a un professionista sanitario per un controllo approfondito. Durante questa visita, il medico osserva, ascolta e valuta lo stato di salute generale, cercando eventuali segni di malattie o disturbi. Questi incontri sono fondamentali per monitorare le condizioni di salute, diagnosticare eventuali problemi e pianificare trattamenti adeguati. Si tratta di un momento importante per prendersi cura del proprio benessere.

Esaminati dal medico nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Visitati

La definizione "Esaminati dal medico" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Esaminati dal medico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Visitati:

V Venezia I Imola S Savona I Imola T Torino A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Esaminati dal medico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

