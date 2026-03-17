L elica dell elicottero

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L elica dell elicottero' è 'Rotore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROTORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L elica dell elicottero" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L elica dell elicottero". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Rotore? Il rotore rappresenta l'elica dell'elicottero, un componente fondamentale per il suo funzionamento. La sua funzione principale è quella di generare la portanza necessaria al sollevamento e al movimento del velivolo nell'aria. Composto da pale che ruotano rapidamente attorno a un asse centrale, il rotore permette di controllare l'orientamento e la velocità dell'elicottero. La sua efficienza e affidabilità sono essenziali per garantire la sicurezza durante il volo.

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L elica dell elicottero nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Rotore

Se la definizione "L elica dell elicottero" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L elica dell elicottero" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Rotore:

R Roma O Otranto T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L elica dell elicottero" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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