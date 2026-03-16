La Donna di De Gregori

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La Donna di De Gregori' è 'Cannone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANNONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La Donna di De Gregori" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Donna di De Gregori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Cannone? La Donna di De Gregori è un personaggio simbolico che rappresenta forza e determinazione, spesso associata a un'energia potente e imprevedibile. La voce del cannone si collega a questa figura attraverso l'immagine di un suono forte e deciso, capace di scuotere e cambiare le cose. Entrambe evocano un senso di impatto e di presenza che non passa inosservato, sottolineando come la forza interiore possa essere paragonata a un'esplosione di potenza. La loro interconnessione assume un significato profondo nel contesto della canzone.

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La Donna di De Gregori nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cannone

In presenza della definizione "La Donna di De Gregori", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La Donna di De Gregori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cannone:

C Como A Ancona N Napoli N Napoli O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Donna di De Gregori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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