Dottore per brevità

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Dottore per brevità' è 'Dott'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DOTT

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dottore per brevità" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dottore per brevità". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Dott? DOTT rappresenta un professionista della medicina che si dedica alla cura e alla diagnosi delle malattie, offrendo assistenza e consulenza ai pazienti. Questa abbreviazione è comunemente usata per indicare un medico, sottolineando la sua competenza e il ruolo fondamentale nel sistema sanitario. La sigla permette di identificare rapidamente una figura qualificata senza dover ripetere il titolo completo. La presenza di DOTT in documenti o conversazioni facilita la comunicazione immediata e chiara tra operatori e utenti.

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Dottore per brevità nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Dott

Per risolvere la definizione "Dottore per brevità", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dottore per brevità" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Dott:

D Domodossola O Otranto T Torino T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dottore per brevità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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