Vale Dr sulla busta nei cruciverba: la soluzione è Dott

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vale Dr sulla busta' è 'Dott'.

DOTT

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Dott più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Dott.

Perché la soluzione è Dott? Vale Dr sulla busta si riferisce a un modo di indicare un medico sulla busta di una lettera o pacco, utilizzando l’abbreviazione DOTT. Questa sigla rappresenta dottore, titolo usato per i medici e professionisti. È un modo rapido e riconoscibile per identificare il destinatario come medico, garantendo rispetto e correttezza nella comunicazione ufficiale.

Vale egr sulla busta
Vale Dr negli indirizzi
Vale il a Manchester
Equivale a egr sulla busta
Il prefisso che vale oltre misura

Hai trovato la definizione "Vale Dr sulla busta" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

O Otranto

T Torino

T Torino

Scopri definizioni su "SAGRA" SAGRA

