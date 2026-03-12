La formano gli avventori

SOLUZIONE: CLIENTELA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La formano gli avventori" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La formano gli avventori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Clientela? La clientela rappresenta l’insieme dei clienti che frequentano un’attività commerciale o un esercizio pubblico. È composta da persone che scelgono di usufruire dei servizi offerti, contribuendo al successo dell’azienda. La qualità e la quantità di questa componente influiscono direttamente sulla crescita e sulla reputazione del locale. La fidelizzazione di una buona clientela permette di mantenere un flusso costante di entrate, assicurando così la continuità dell’attività nel tempo.

Per risolvere la definizione "La formano gli avventori", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La formano gli avventori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Clientela:

C Como L Livorno I Imola E Empoli N Napoli T Torino E Empoli L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La formano gli avventori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

