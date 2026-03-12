Un animale africano

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un animale africano' è 'Ippopotamo'.

SOLUZIONE: IPPOPOTAMO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un animale africano" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un animale africano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Ippopotamo? L'ippopotamo è un grande mammifero che vive prevalentemente nelle acque dolci dell'Africa subsahariana. La sua pelle spessa e grigia lo protegge dalle aggressioni e permette di rimanere immerso per lunghi periodi, beneficiando del calore del sole. Questo animale si nutre principalmente di erba trovata nelle vicinanze dei corsi d'acqua, dimostrando una notevole adattabilità all'ambiente circostante. La sua presenza è essenziale per gli ecosistemi acquatici di quella regione.

Un animale africano nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Ippopotamo

Per risolvere la definizione "Un animale africano", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un animale africano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Ippopotamo:

I Imola P Padova P Padova O Otranto P Padova O Otranto T Torino A Ancona M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un animale africano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

