Sciroppo alla mandorla nei cruciverba: la soluzione è Orzata

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sciroppo alla mandorla' è 'Orzata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORZATA

Curiosità e Significato di Orzata

Hai risolto il cruciverba con Orzata? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Orzata.

Perché la soluzione è Orzata? L'orata è una bevanda rinfrescante a base di mandorle, acqua e zucchero, molto popolare nelle regioni italiane del sud. Il suo nome deriva dalla parola latina hordeata, legata all'orzo, ma nel tempo si è trasformato in un dolce e aromatico sciroppo alla mandorla. Perfetta per dissetarsi durante l'estate, rappresenta un vero simbolo della tradizione mediterranea.

Come si scrive la soluzione Orzata

Non riesci a risolvere la definizione "Sciroppo alla mandorla"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

O Otranto

R Roma

Z Zara

A Ancona

T Torino

A Ancona

