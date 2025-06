Le evasioni in una canzone di Lucio Battisti nei cruciverba: la soluzione è Innocenti

Home / Soluzioni Cruciverba / Le evasioni in una canzone di Lucio Battisti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le evasioni in una canzone di Lucio Battisti' è 'Innocenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INNOCENTI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Innocenti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Innocenti.

Perché la soluzione è Innocenti? Innocenti indica persone prive di colpa o responsabilità, spesso associate a purezza e mancanza di malizia. Nel contesto di una canzone di Battisti, suggerisce un'idea di vulnerabilità o di chi si dichiara libero da peccati, evidenziando emozioni sincere e la spontaneità dei sentimenti. È un termine che evoca l'innocenza dell'animo umano, spesso al centro di riflessioni sulla vita e le emozioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Una canzone di Lucio Battisti: Il mio liberoBalla in una canzone di Lucio BattistiNota canzone di Lucio Battisti: Il tempo diLa collina dei canzone di Lucio BattistiUna canzone di Lucio Battisti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Le evasioni in una canzone di Lucio Battisti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

N Napoli

N Napoli

O Otranto

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

M C C S I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COMICS" COMICS

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.