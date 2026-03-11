Le tappe d una carriera

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Le tappe d una carriera' è 'Cursus Honorum'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CURSUS HONORUM

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le tappe d una carriera" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le tappe d una carriera". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Cursus Honorum? Il cursus honorum rappresenta l'insieme delle tappe che una persona attraversa durante la sua carriera pubblica o professionale. Si tratta di un percorso strutturato e gerarchico, che indica il cammino di progressione e i diversi ruoli ricoperti nel tempo. Questo percorso spesso segue un ordine prestabilito, segnando i traguardi raggiunti e le responsabilità assunte. La conoscenza di questa sequenza permette di comprendere il progresso e la crescita di un individuo nel suo ambito lavorativo.

In presenza della definizione "Le tappe d una carriera", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le tappe d una carriera" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Cursus Honorum:

C Como U Udine R Roma S Savona U Udine S Savona H Hotel O Otranto N Napoli O Otranto R Roma U Udine M Milano

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le tappe d una carriera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

