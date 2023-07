Il via alla carriera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il via alla carriera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'"esordio" rappresenta il via ufficiale alla carriera di un individuo in un determinato campo. Indica il momento in cui una persona fa il suo debutto professionale, mettendo in mostra le proprie abilità e competenze per la prima volta. L'esordio può avvenire in diversi contesti, come nel mondo dello spettacolo, dello sport o delle professioni artistiche. È un momento significativo che segna l'inizio di un percorso professionale e offre l'opportunità di fare una prima impressione sul pubblico o sui potenziali datori di lavoro. L'esordio è spesso un'occasione emozionante, piena di aspettative e speranze per il futuro, e può essere un trampolino di lancio per una carriera di successo.

