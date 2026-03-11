Sordo brontolio

SOLUZIONE: MUGUGNO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sordo brontolio" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sordo brontolio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Mugugno? Un sordo brontolio è un rumore profondo e continuo che si percepisce senza che venga emesso un suono chiaro. Questo tipo di rumore spesso si manifesta come un mugugno, un suono sommesso e rauco che esprime insoddisfazione o disagio. Quando si parla di un mugugno, ci si riferisce a un sordo brontolio che non raggiunge tonalità alte, ma rimane nascosto e quasi impercettibile. La connessione tra i due termini evidenzia come un mugugno possa rappresentare una forma di sordo brontolio interiore.

Se la definizione "Sordo brontolio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sordo brontolio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Mugugno:

M Milano U Udine G Genova U Udine G Genova N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sordo brontolio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

