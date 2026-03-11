Serie di auto della Dacia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Serie di auto della Dacia' è 'Logan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LOGAN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Serie di auto della Dacia" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Serie di auto della Dacia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Logan? La LOGAN rappresenta una serie di auto prodotte dalla Dacia, nota per la sua affidabilità e convenienza. Questa vettura si distingue per il design pratico e funzionale, pensato per offrire comfort e spazio a un prezzo accessibile. La serie comprende diverse varianti che si adattano alle esigenze di famiglie e giovani, garantendo un buon rapporto qualità-prezzo. La LOGAN è diventata un simbolo di semplicità e efficienza nel mercato automobilistico.

Serie di auto della Dacia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Logan

La definizione "Serie di auto della Dacia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Serie di auto della Dacia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Logan:

L Livorno O Otranto G Genova A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Serie di auto della Dacia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

