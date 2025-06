Subdolo gancio destro nei cruciverba: la soluzione è Logan

Home / Soluzioni Cruciverba / Subdolo gancio destro

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Subdolo gancio destro' è 'Logan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LOGAN

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 5 lettere Logan: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Logan? Subdolo gancio destro è un modo per descrivere un attacco improvviso e ingannevole, spesso usato nel mondo del pugilato o negli schemi di strategia. La soluzione LOGAN richiama il personaggio noto per la sua astuzia e capacità di sorprendere gli avversari con mosse inaspettate. In definitiva, si tratta di un colpo o manovra studiata per sorprendere e mettere in difficoltà l’avversario.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un modello della DaciaJoshua il regista di SayonaraIl film The WolverineSubdolo uncinoIl soprannome del Gancio di TopolinoPiegate a gancio sulla punta

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Subdolo gancio destro" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

O Otranto

G Genova

A Ancona

N Napoli

O D D O S S A C N L R E O E A N S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALESSANDRO SECONDO" ALESSANDRO SECONDO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.