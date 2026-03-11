Si prostrano davanti agli idoli

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si prostrano davanti agli idoli' è 'Adoratori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ADORATORI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si prostrano davanti agli idoli" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si prostrano davanti agli idoli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Adoratori? Gli adoratori sono persone che si abbassano e si prostrano davanti agli idoli, dimostrando devozione e rispetto. Questa pratica deriva da un gesto di umiltà e sottomissione, simbolo di venerazione nei confronti di figure ritenute divine o sacre. Gli adoratori esprimono così il loro attaccamento spirituale, riconoscendo la potenza o il significato speciale attribuito agli oggetti di venerazione. La loro azione rappresenta un momento di forte connessione tra il credente e ciò che venerano.

Si prostrano davanti agli idoli nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Adoratori

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si prostrano davanti agli idoli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si prostrano davanti agli idoli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Adoratori:

A Ancona D Domodossola O Otranto R Roma A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si prostrano davanti agli idoli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

