Un obiettivo per allargare il campo di ripresa

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Un obiettivo per allargare il campo di ripresa' è 'Grandangolare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GRANDANGOLARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un obiettivo per allargare il campo di ripresa" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un obiettivo per allargare il campo di ripresa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Grandangolare? Un grandangolare è un obiettivo progettato per ampliare il campo di ripresa, permettendo di catturare una scena più ampia rispetto a un obiettivo standard. Questa caratteristica lo rende ideale per fotografie di paesaggi, architettura o situazioni in cui si desidera includere più elementi nell'inquadratura senza doverli spostare. La capacità di aumentare la visuale consente di ottenere immagini più ricche di dettagli e di creare effetti di profondità. La scelta di un grandangolare può migliorare notevolmente la qualità delle fotografie in determinate situazioni.

In presenza della definizione "Un obiettivo per allargare il campo di ripresa", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un obiettivo per allargare il campo di ripresa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Grandangolare:

G Genova R Roma A Ancona N Napoli D Domodossola A Ancona N Napoli G Genova O Otranto L Livorno A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un obiettivo per allargare il campo di ripresa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

