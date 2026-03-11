Un obiettivo per allargare il campo di ripresa
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Un obiettivo per allargare il campo di ripresa' è 'Grandangolare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GRANDANGOLARE
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un obiettivo per allargare il campo di ripresa" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un obiettivo per allargare il campo di ripresa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Perché la soluzione è Grandangolare? Un grandangolare è un obiettivo progettato per ampliare il campo di ripresa, permettendo di catturare una scena più ampia rispetto a un obiettivo standard. Questa caratteristica lo rende ideale per fotografie di paesaggi, architettura o situazioni in cui si desidera includere più elementi nell'inquadratura senza doverli spostare. La capacità di aumentare la visuale consente di ottenere immagini più ricche di dettagli e di creare effetti di profondità. La scelta di un grandangolare può migliorare notevolmente la qualità delle fotografie in determinate situazioni.
Un obiettivo per allargare il campo di ripresa nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Grandangolare
In presenza della definizione "Un obiettivo per allargare il campo di ripresa", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un obiettivo per allargare il campo di ripresa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 13 lettere della soluzione Grandangolare:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un obiettivo per allargare il campo di ripresa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
