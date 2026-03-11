La Hari fucilata come spia

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La Hari fucilata come spia' è 'Mata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La Hari fucilata come spia" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Hari fucilata come spia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Mata? MATA è un termine che indica una persona condannata alla fucilazione perché ritenuta una spia. Questa parola si collega strettamente alla definizione, poiché descrive un individuo che, riconosciuto come traditore o agente segreto, viene punito con l'esecuzione capitale. La sua origine storica e il suo uso nel linguaggio militare e politico sottolineano la severità delle misure adottate contro chi tradisce la propria nazione. La figura della MATA rappresenta così un esempio di sanzione estrema nei conflitti armati.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La Hari fucilata come spia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La Hari fucilata come spia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Mata:

M Milano A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Hari fucilata come spia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

